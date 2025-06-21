كأس العالم للأندية .. الطقس يفعلها فى 4 مباريات| ماذا حدث؟

تتزايد المخاوف المتعلقة بالطقس في التأثير على بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تأجيل المباراة الرابعة بسبب العواصف الرعدية خاصة فى ظل توقع حدوث موجة حر الأسبوع المقبل.

وقف 4 مباريات فى كأس العالم للأندية

تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي في المجموعة الثالثة لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف في أورلاندو.

تأخر انطلاق مباراة ماميلودي صن داونز ضد أولسان في نفس المدينة لأكثر من ساعة.

وشهدت الشوط الثاني من مباراتي بالميراس ضد الأهلي في نيوجيرسي (40 دقيقة) وسالزبورغ ضد باتشوكا في سينسيناتي (90 دقيقة) فترات توقف طويلة.

وتقول مجموعة حملة "كرة القدم الخالية من الوقود الأحفوري" إن من المقرر لعب 10 مباريات في الأسبوع المقبل وسط مخاطر حرارة شديدة أو شديدة، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

ويأتي هذا قبل عام واحد فقط من انطلاق بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الدكتور كريس تايلر، عالم وظائف الأعضاء البيئية من جامعة روهامبتون والمتخصص في الإجهاد الحراري في الرياضات النخبوية: “العديد من اللاعبين الذين يتوقعون المنافسة في عام 2026 بدأوا بالفعل في تذوق ما ينتظرهم.. ستكون مثل هذه الظروف شائعة مع العديد من المباريات المقرر إقامتها قبل الساعة الخامسة مساءً من أجل زيادة عدد مشاهدي التلفزيون”.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم: "ستواصل الفيفا مراقبة الظروف الجوية بالتنسيق مع فرق تنظيم البطولة لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع".

مخاطر تواجه اللاعبين

وتقول منظمة كرة القدم الخالية من الوقود الأحفوري: "إن القلق بشكل خاص يتعلق بالمباريات في الملعب الخالي من الظل في شارلوت، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر الحرارة إلى 38 درجة مئوية (ريال مدريد ضد باتشوكا) و41 درجة مئوية (بنفيكا ضد بايرن) في المباراتين المقبلتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز في 41C في ناشفيل على أرض ذات تغطية محدودة.

وستقام أيضا مباريات في فيلادلفيا ونيويورك وسينسيناتي وواشنطن العاصمة في موجة الحر المتوقعة.

إلى جانب الخطر الذي تشكله الحرارة على اللاعبين والموظفين والمشجعين، ستكون هناك مخاوف بشأن تأخير المباريات.

4 مباريات تتوقف بسبب الطقس

واجهت أربع من المباريات الـ21 الأولى فترات انتظار تتراوح بين 40 دقيقة إلى ساعتين ونصف بسبب العواصف الرعدية والبرقية والأمطار الغزيرة.

يذكر أن المباريات التى تم إيقافها بسبب الطقس مبارة أولسان الكوري الجنوبي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، وباتشوكا المكسيكي مع سالزبورغ النمساوي، ومباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، و إيقاف مؤقت لمباراة الأهلي وبالميراس بسبب الطقس.