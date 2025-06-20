قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : عدوان إسرائيل على إيران بلا مبرر .. وذريعة زائفة
وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته
برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
إيران ليست الأخيرة .. إسرائيل تحرق الشرق الأوسط برعاية غريبة
أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام
البحث عن صاحب محل محتجز أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة
استخراج 13 ناجٍ في حادث انهيار عقارين بـ حدائق القبة
وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة
وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأمل موجود.. سيناريو وحيد ينقذ الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلى
الأهلى
أمينة الدسوقي

أصبح النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025 في وضع أكثر صعوبة بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

خسارة تسبب أزمة للأهلي في كأس العالم للأندية

وخسر الأهلي أمام بالميراس 0-2، ليتذيل المجموعة الأولى في مونديال الأندية بنقطة واحدة، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي خسر أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة ذاتها بنتيجة 1-2.

وبذلك اعتلى بالميراس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق هدف واحد أمام إنتر ميامي الذي يمتلك الرصيد ذاته عقب فوزه المثير 2-1 على بورتو.

سيناريو ينقذ الأهلي 

يلتقي الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية مع فريق بورتو، بينما يلعب بالميراس مع إنتر ميامي.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وبفوزه على الأحمر، أصبح بالميراس متفوقا على الأهلي في المواجهات المباشرة، وبالتالي فإنه حتى لو خسر في الجولة الأخيرة أمام إنتر ميامي فإن بطل مصر لن يتأهل على حسابه إلى ثمن نهائي مونديال الأندية.

وعليه يعتبر السيناريو الوحيد لإحياء آمال الأهلي هو انتهاء المباراة بفوز بالميراس على إنتر ميامي، وبناء على ذلك سيتم تحديد سيناريوهات التأهل بالنسبة للفريق الأحمر.

سيناريوهات تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية

حال فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدف وحيد فإن الأهلي سيكون بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم التأهل دون الدخول في أي حسابات أخرى بعيدا عن فارق الأهداف.

بينما في حالة فوز الفريق البرازيلي بفارق هدفين فيكفي الأهلي الفوز بهدفين من أجل التأهل على حساب صاحب الأرض بفارق الأهداف.

إيقاف مؤقت لمباراة الأهلي وبالميراس بسبب الطقس

قرر حكم مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في ثاني جولات بطولة كأس العالم للأندية 2025 إيقاف اللقاء بشكل مفاجئ في الدقيقة 60 بسبب اقتراب عاصفة رعدية.

وطلب الحكم من الجميع سواء اللاعبين على المستطيل الأخضر أو الجماهير في المدرجات إخلاء الملعب والدخول إلى أماكن آمنة في الممرات حرصا على سلامتهم.

وجاء إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس في الدقيقة 60 خلال احتفال لاعبي الفريق البرازيلي بالهدف الثاني في شباك الفريق الأحمر.

وقرر الحكم استئناف المباراة بعد توقف لنحو 45 دقيقة، عقب زوال الخطر المحتمل.

النادي الأهلى كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 الأهلى بالميراس بورتو البرتغالي إنتر ميامي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفال

السفير التركي بالقاهرة: أكبر مشكلة لاجئين في العالم ظهرت بعد 1948 و1967

ارشيفي

الإحتلال يعلن إجلاء أكثر من 8 آلاف شخص من منازلهم بسب الحرب

ارشيفي

إيران تعلن تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

بالصور

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد