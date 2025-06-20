الأمل موجود.. سيناريو وحيد ينقذ الأهلي في كأس العالم للأندية

أصبح النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025 في وضع أكثر صعوبة بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

خسارة تسبب أزمة للأهلي في كأس العالم للأندية

وخسر الأهلي أمام بالميراس 0-2، ليتذيل المجموعة الأولى في مونديال الأندية بنقطة واحدة، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي خسر أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة ذاتها بنتيجة 1-2.

وبذلك اعتلى بالميراس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق هدف واحد أمام إنتر ميامي الذي يمتلك الرصيد ذاته عقب فوزه المثير 2-1 على بورتو.

سيناريو ينقذ الأهلي

يلتقي الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية مع فريق بورتو، بينما يلعب بالميراس مع إنتر ميامي.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفا على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وبفوزه على الأحمر، أصبح بالميراس متفوقا على الأهلي في المواجهات المباشرة، وبالتالي فإنه حتى لو خسر في الجولة الأخيرة أمام إنتر ميامي فإن بطل مصر لن يتأهل على حسابه إلى ثمن نهائي مونديال الأندية.

وعليه يعتبر السيناريو الوحيد لإحياء آمال الأهلي هو انتهاء المباراة بفوز بالميراس على إنتر ميامي، وبناء على ذلك سيتم تحديد سيناريوهات التأهل بالنسبة للفريق الأحمر.

سيناريوهات تأهل الأهلي في كأس العالم للأندية

حال فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدف وحيد فإن الأهلي سيكون بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم التأهل دون الدخول في أي حسابات أخرى بعيدا عن فارق الأهداف.

بينما في حالة فوز الفريق البرازيلي بفارق هدفين فيكفي الأهلي الفوز بهدفين من أجل التأهل على حساب صاحب الأرض بفارق الأهداف.

إيقاف مؤقت لمباراة الأهلي وبالميراس بسبب الطقس

قرر حكم مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في ثاني جولات بطولة كأس العالم للأندية 2025 إيقاف اللقاء بشكل مفاجئ في الدقيقة 60 بسبب اقتراب عاصفة رعدية.

وطلب الحكم من الجميع سواء اللاعبين على المستطيل الأخضر أو الجماهير في المدرجات إخلاء الملعب والدخول إلى أماكن آمنة في الممرات حرصا على سلامتهم.

وجاء إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس في الدقيقة 60 خلال احتفال لاعبي الفريق البرازيلي بالهدف الثاني في شباك الفريق الأحمر.

وقرر الحكم استئناف المباراة بعد توقف لنحو 45 دقيقة، عقب زوال الخطر المحتمل.