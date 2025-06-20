معجزة كروية.. أصغر لاعب في كأس العالم للأندية 2025| من هو؟

يضم فريق بروسيا دورتموند الألماني الذى يشارك ف كأس العالم للأندية 2025، بين صفوفه أصغر لاعب في نسخة كأس العالم للأندية الموسعة 2025.

أصغر لاعب في كأس العالم للأندية 2025

حيث أن الجناح ماتياس ألبرت البالغ من العمر 16 عاماً، يعد أصغر لاعبي المونديال وهو أمريكي الجنسية.

وانضم ألبرت، لاعب منتخب أمريكا تحت 17 سنة، إلى دورتموند في صيف 2024، وساهم في 16 هدفا خلال أول مواسمه مع الأصفر والأسود.

من هو ماتياس ألبرت؟

فى ديسمبر 2022 في إنديو، كاليفورنيا، كان ممثلو أندية أوروبية مثل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وأياكس متشوقين لرؤية اللاعب البالغ من العمر 13 عامًا، والمعروف بقدرته على إزعاج المدافعين، هو اللاعب الحقيقي.

كان ألبرت قد تدرب لفترة وجيزة مع باريس سان جيرمان، وظل على مقاعد البدلاء.

رحلة صعود الطفل إلى الساحرة المستديرة

في نفس الوقت تلقى والده عرض عمل في ألمانيا، وانتقل إلى هناك في أوائل عام 2024، وبقي ماتيس ووالدته وإخوته في لوس أنجلوس حتى مع استمرار اهتمام أندية في جميع أنحاء أوروبا - التي شاهدته يتألق في عرض نيكست - باللاعب.

هذا الشهر، يبلغ البرت 16 عامًا و24 يومًا فقط عند بداية البطولة، أصبح جزءًا من قائمة دورتموند الأولى في كأس العالم للأندية FIFA في موطنه الولايات المتحدة.

ألبرت هو أصغر لاعب في البطولة، وكان يُنظر إلى دوري دورتموند كوجهة جيدة نظرًا لسمعته في تطوير الشباب.

وُلد ألبرت في الولايات المتحدة لأب فرنسي وأم ألمانية أمريكية، وفضّل الانتقال إلى نادي أوروبي، وبقي اللاعب مع والدته وإخوته في لوس أنجلوس ولكنهم بعد ذلك قررو الانتقال، حيث يلعب ألبرت في نفس البلد، فانتقلوا إلى ألمانيا.

بطولة استثنائية

كأس العالم للأندية 2025 تقام لأول مرة بنظام موسع يضم 32 فريقا، لتحاكي من حيث الحجم والتركيبة بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تستضيف البطولة بهذا الشكل الجديد، وتمتد فعالياتها من 15 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، على ملاعب متعددة في ولايات مختلفة.