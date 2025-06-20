كأس العالم للأندية.. الترجي في مواجهة مصيرية أمام لوس أنجلوس

يخوض فريق الترجي التونسي اختبارًا مصيريًا أمام لوس أنجلوس الأمريكي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة الترجي ولوس أنجلوس في الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “جيوديس بارك”.

الترجي ضد لوس أنجلوس

ويدخل الترجي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لإنعاش فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان الترجي خسر أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية، بينما سقط لوس أنجلوس أمام تشيلسي الإنجليزي بنفس النتيجة.

وفي حال خسارة الترجي مع تعادل تشيلسي مع فلامنجو، سيودع الفريق التونسي البطولة رسميًا قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

في المقابل، لا يختلف وضع لوس أنجلوس عن الترجي، إذ يبحث الفريق الأمريكي عن الفوز لتجنب الدخول في حسابات معقدة.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فلامنجو البرازيلي - 3 نقاط

2- تشيلسي الإنجليزي - 3 نقاط

3- لوس أنجلوس الأمريكي - 0 نقاط

4- الترجي التونسي - 0 نقاط