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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هزيمة باريس سان جيرمان.. ترتيب المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية

مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو
مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو
محمد السعيد

تكبد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هزيمة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

هدف بوتافوجو جاء بعد هجمة مرتدة سريعة، أظهر فيها إيجور خيسوس سرعته وقوته أمام مدافعين من باريس سان جيرمان، ثم سدد كرة في الدقيقة 36 سكنت شباك دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

هدف إيجور خيسيوس هو الخامس له مع بوتافوجو البرازيلي في آخر 7 مباريات للفريق.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتصدر بوتافوجو المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متفوقًا  بثلاث نقاط على كلٍ من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، بينما يتذيل سياتل ساوندرز الأمريكي الترتيب دون نقاط.

وسيلعب باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) ضد سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة المقبلة، حيث سيكون حصوله على بطاقة التأهل مهددًا، بينما يحتاج بوتافوجو إلى نقطة واحدة فقط ضد أتلتيكو في لوس أنجلوس لضمان الوصول لدور الـ 16.

باريس سان جيرمان بوتافوجو كأس العالم للأندية 2025 دوناروما إيجور خيسوس

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