من القمة للقاع.. الأهلي يهوي في ترتيب المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

تراجع الأهلي إلى المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، أمس الخميس، لتصبح آمال المارد الأحمر صعبة في التأهل للدور ثمن النهائي.

وفي نفس المجموعة، تغلب إنتر ميامي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا رائعة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 54.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، بينما تعادل بالميراس مع بوتافوجو بنفس النتيجة.

الجولة الافتتاحية شهدت تساوي جميع فرق المجموعة الأولى في رصيد النقاط (نقطة واحدة لكل فريق)، مع احتلال الأهلي الصدارة وفقًا لقاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات)، لكن مع خوض الجولة الثانية تراجع الأهلي إلى المركز الرابع والأخير متأخرًا بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الأولى الأولى:

1- بالميراس البرازيلي - 4 نقاط

2- إنتر ميامي الأمريكي - 4 نقاط

3- بورتو البرتغالي - نقطة

4- الأهلي المصري - نقطة

تصريحات ريبيرو

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “ميتلايف”.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اللقاء، أوضح ريبيرو أن المواجهة كانت متكافئة في بدايتها، قبل أن يستغل بالميراس فرصتين متتاليتين لقلب كفة المباراة لصالحه.

وقال: "كانت المباراة متوازنة بنسبة 50-50 حتى سجلوا هدفهم الأول، وبعدها فقدنا الكرة مرة أخرى ليتضاعف الفارق سريعاً".

وأضاف مدرب الأهلي: "حاولنا العودة عقب الهدفين بطريقة مختلفة، لكننا لم ننجح في خلق فرص حقيقية تهدد مرماهم". وأكد أن استقبال هدفين في وقت قصير جعل المهمة أكثر صعوبة على لاعبيه".