منهم دونجا | غربلة وشيكة في الزمالك لسبب مثير

تعمل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الفترة الجارية، على غربلة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بمنح عدد من اللاعبين الرحيل عن الفريق، تمهيدا لإبرام صفقات جديدة استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025-2026 في ظل رغبة الإدارة البيضاء، في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية بالموسم المقبل.

وتم الاستقرار في الساعات الأخيرة على رحيل 3 لاعبين جدد عن صفوف نادي الزمالك، خلال أيام، إذ يتجه قرار مسؤولو الأبيض حاليا، إلى رحيل نبيل عماد دونجا عن طريق بيعه أو إعارته، بعد إخطار اللاعب بمغادرته للفريق.



ويرحل أيضا خلال أيام عن الزملك حسام أشرف، في ظل عدم الحاجة الفنية له، كما أن اللاعب يدرس عدة عروض أمامه في الوقت الحالي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للعديد من الأجهزة الفنية التي قادت الزمالك مؤخرا، كما تعمل إدارة الأبيض على بيعه نهائيا وليس إعارته، واللاعب الثالث هو التونسي سيف الدين الجزيري، إذ أخطر بالفعل بالرحيل، وسيتم تسوية مستحقاته خلال الفترة الجارية.

ومن المؤكد أن المغربي محمود بنتايج، ظهير أيسر الزمالك، هو الأجنبي الوحيد الذي سيكمل مسيرته بشكل رسمي مع الفريق بالموسم الجديد، والنادي يريد ضم جناحين أجنبيين، مشيرًا إلى أن الثنائي صلاح مصدق وسيف الجزيري من الأسماء المرشحة بقوة للرحيل، حال وصول عروض مناسبة.



ويسعى جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد بالقلعة البيضاء لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية، من أجل التعاقدات الجديدة، وحسم ملف الراحلين، ليس لديهم أي معلومات بشأن فريق الكرة.