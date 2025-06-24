سيف الجزيري يضع الزمالك في مأزق

وضع النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ، القلعة البيضاء في مأزق بسبب مستحقاته.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك للوصول إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري بشأن الرحيل عن الفريق بتسويقه وإعارته، مع تجنب فسخ التعاقد مع اللاعب، خاصة وان عقده مستمر مع الأبيض موسمين آخرين وفقا للعقد الجديد الذى وقع عليه اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع المجلس والخاصة بمستحقاته.

وعقد الزمالك جلسات مع اللاعب وقتها، ووافق الجزيرى على جدولة مستحقاته وتسلم المبالغ المستحقة له في المواعيد التي حددها مجلس إدارة النادي.

ويدرس مسئولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيري، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

ولكن اللاعب ووكيله رفضوا مناقشة أى مقترح للإعارة وتمسك باستمرار عقده مع الزمالك أو الرحيل والحصول على كامل الشرط الجزائي

حيث لا يزال عقد الجزيري ممتد لموسمين قادمين بشرط جزائي كبير يصعب على الزمالك دفعه من أجل رحيل اللاعب

ويخشى الزمالك فسخ العقد مع الجزيرى فى ظل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 2 مليون دولار، وهو مبلغ كبير على النادى فى الفترة الحالية فى ظل رغبة الزمالك إبرام صفقات جديدة وكذلك التعاقد مع مدير فنى أجنبى بالإضافة إلى تجديد وتمديد عقود بعض اللاعبين بالفريق.



