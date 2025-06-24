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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف: صفقة من العيار الثقيل على أعتاب الزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

كشف مسؤول داخل نادي الزمالك، عن اقتراب الأبيض من حسم صفقة جديدة من العيار الثقيل لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح أن الزمالك، في طريقه للتعاقد مع الجزائري عبدالرحيم دغموم جناح فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعدما قدم اللاعب مستويات مبهرة رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.

واكد المصدر لـ صدي البلد"، أن الاتفاق تم بالفعل مع اللاعب في وقت سابق من قِبل لجنة التخطيط السابقة بالنادي، التي كان يترأسها كل من أحمد حسام “ميدو وحازم إمام، حيث تم التوصل إلى تفاهم كامل بشأن انضمامه إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

ويعد عبدالرحيم دغموم واحدًا من أبرز المواهب في الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين، حيث لفت الأنظار بمهاراته العالية وسرعته في اختراق الدفاعات إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

جون إدوارد مفيش رحيل عن الزمالك مجانا

في سياق أخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بدأ سياسته الجديدة مع جميع لاعبي الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة.

كان نادي الزمالك أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا، ومسئولا عن ملف كرة القدم بالكامل في المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن جون إدوارد، أخطر جميع لاعبي الزمالك، برفض الرحيل بشكل مجاني، والحصول على الاستغناء دون استفادة النادي ماديا.

وقال إن جون علم أن هناك بعض اللاعبين اتفقوا مع أندية للرحيل بشكل مجاني، بعد تأكد رحيلهم بشكل رسمي وعدم احتياج النادي لهم، لعدم مشاركتهم في الفترة الماضية.

وأضاف أن جون لديه سياسة محددة نقلها لمجلس الإدارة، هي عدم رحيل أي لاعب بشكل مجاني، خاصة أن النادي تعاقد معه بمقابل مادي، أو الاستفادة منه بالدخول ضمن الصفقات التبادلية التي يحتاجها النادي لتقليل المقابل المادي.

ويسعى جون إدوارد لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية، من أجل التعاقدات الجديدة، وحسم ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء مجلس الإدارة، ليس لديهم أي معلومات بشأن فريق الكرة.

نادي الزمالك عبدالرحيم دغموم الجزائري عبدالرحيم دغموم المصري البورسعيدي ميدو حازم إمام

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