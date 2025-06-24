ميدو وحازم إمام ينهيان صفقة سوبر لـ الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيلها

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع الجزائري عبدالرحيم دغموم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : "لجنة التخطيط السابقة بنادي الزمالك ميدو وحازم إمام، كانا أنهيا الاتفاق مع عبدالرحيم دغموم، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه لنادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر".

وأضاف :"جون إدوارد أن المدير الرياضي بنادي الزمالك هو الذي سيحسم أمر تفعيل التعاقد مع دغموم، من عدمه".

وتابع: "تفعيل الزمالك للتعاقد مع دغموم من عدمه سيكون على حسب إمكانيات اللاعبين الأجانب، الذين سيتعاقد معهم النادي في الميركاتو الصيفي".