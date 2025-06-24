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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في مصير عبد الله السعيد بعد قرار الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن مفاجأة في مصير عبد الله السعيد ، بعد قرار الزمالك بشأن الصفقات الجديدة .


وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية : "الزمالك قرر ينزل بمعدل أعمار اللاعبين ومش عاوز لاعيبه كبيرة في السن".

وأضاف : "الزمالك حط سقف لعبدالله السعيد و قالوا انك عاوزينك اكمل لحد السنه الي جايه لكن بالطالبات بتاعتنا".

وتابع : "مبقاش في حد كتير يفكر في عبدالله السعيد من برا نادي الزمالك ".

ورد محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على تصريح أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الذي وصف لاعبي الأهلي بأنهم لا يمتلكون أساسيات كرة القدم.

وقال العدل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "واضح أن الأهلي صرف واشترى أساسيات الكورة من أمريكا الحمد لله".

وقال ميدو، في تصريحات سابقة ببرنامج "دورينا غير": "صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي ولكن أنا كراجل مصري وراجل محب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة زعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك، لأن بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر".

الإعلامي أحمد شوبير مصير عبد الله السعيد الزمالك الصفقات الجديدة بورتو الأهلي

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