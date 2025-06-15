خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي

هاجم المنتج محمد العدل ورئيس قناة الأهلي السابق، حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الفرصة الضائعة في مباراة فريقه ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال محمد العدل عبر حسابه على «فيسبوك»: "لم أتعود مهاجمة أي احد من منظومة الاهلى لكن اتركوا عماد النحاس يكمل البطولة فأخطاء المدير الفني في التغييرات لا تحتمل.. لايمكن أن يجلس بن شرقى بجواره ويدفع بحسين الشحات".

تابع: "ومن سمح لتريزيجيه بتسديد ضربة الجزاء وزيزو في الملعب ووسام (تريزيجيه اضاع من قبل ٤ ضربات جزاء ورغم ذلك ما هو مبرر استبداله…وهل اشتكى زيزو لكى يتم استبداله اعلم انه ليس من حقى لكن هذه مباراة لا يمكن أن تخرج بالتعادل أضعنا فوزًا مستحقًا".

واضاف : "حسين الشحات خسارة فيك التيشيرت".



وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

وأهدر تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.