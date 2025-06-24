كأس العالم للأندية .. موعد مباراة الترجي وتشيلسي والقناة الناقلة

يستعد فريق الترجي التونسي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي فجر الأربعاء، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الترجي وتشيلسي والقناة الناقلة



تُقام مباراة الترجي ضد تشيلسي فجر الأربعاء 25 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء هام

ويذاع اللقاء على شبكة DAZN.





وتش المجموعة الرابعة صراعًا شرسًا على البطاقة الثانية المؤهلة للدور التالي في مونديال الأندية، بعد أن حسم فلامنجو البرازيلي الصدارة رسميًا برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على الترجي وتشيلسي، اللذين يملكان 3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للفريق الإنجليزي بفارق الأهداف.