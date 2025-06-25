زيزو يجاور ميسي في تشكيل الأفضل بمجموعة كأس العالم للأندية

تواجد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي في تشكيل الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وقدم زيزو أداء مميزا مع الأهلي أمام بورتو البرتغالي والتي انتهت بنتيجة التعادل 4-4 وساهم في الحصول على ركلة جزاء.

وحسب موقع هوسكورد المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإن زيزو يعد أفضل لاعب جناح أيمن بالمجموعة في الجولة الأخيرة.

وجمع التشكيل زيزو بميسي وسواريز لاعبي فريق إنتر ميامي والذي تواجد منه ثلاثة لاعبين آخرون.

فيما تواجد ثلاثي بالميراس بيكويريزو ماوريسيو وريوس بجانب عنصرين فقط من بورتو البرتغالي هما ماركانو وجوميز.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل أمام بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة.