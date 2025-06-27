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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يودع عبد الشافي برسالة مؤثرة

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
منار نور

وجّه نادي الزمالك رسالة تقدير ووداع للنجم المخضرم محمد عبد الشافي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق، حيث جاء في الرسالة:"الانتماء والتاريخ 
محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا شكرًا يا شيفو… على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك.

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل خاصة بشأن محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأبيض والذي أعلن اعتزاله عقب مباراة بيراميدز في نهائي الكأس

وكتب أمير مرتضى منصور، عبر صفحته على "انستجرام": "أقل لاعب سمعت صوته وأكثر لاعب شوفت حبه واحترامه للزمالك ولزمايله، عمري ما سمعته بیشتم أو بيحقد أو بيغيير أو بينفسن أو بيكره أو مكشر".

وأضاف: "اللاعب الوحيد اللي عمره ما قالي فلوسي متأخرة ولا قالي عندي قسط لازم أدفعه ولا عمره قالي أنا مش بلعب ليه، اللاعب الوحيد اللي قالي همضي على بياض وحط الرقم اللي يناسب النادي، كابتن من كباتن الفريق لما رجع الزمالك ولقى لاعب تاني أحدث منه بسنين لابس رقم زي 13 قالي أنا مش عايز الرقم هو أولى بالرقم مني، عمره ما كلم صحفي ولا صفحة ولا ليه في الشغل ده عمره ما استفز المنافس ولا جمهوره".

وأتم: “أنا اتشرفت إني اتعاملت معاك وإني عاصرتك في الملعب وبره الملعب، لو في حد يستحق لقب أسطورة هيبقى محمد عبدالشافي ولو عندي ولد اتمنى أشوفه في احترامك وأخلاقك وموهبتك”.

عبد الشافي اعتزل شيفو الزمالك

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