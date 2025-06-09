قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير مرتضى: لو في حد يستحق لقب أسطورة يبقى محمد عبد الشافي

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل خاصة بشأن محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأبيض والذي أعلن اعتزاله عقب مباراة بيراميدز في نهائي الكأس.

وكتب أمير مرتضى منصور، عبر صفحته على "انستجرام": "أقل لاعب سمعت صوته وأكثر لاعب شوفت حبه واحترامه للزمالك ولزمايله، عمري ما سمعته بیشتم أو بيحقد أو بيغيير أو بينفسن أو بيكره أو مكشر".

وأضاف: "اللاعب الوحيد اللي عمره ما قالي فلوسي متأخرة ولا قالي عندي قسط لازم أدفعه ولا عمره قالي أنا مش بلعب ليه، اللاعب الوحيد اللي قالي همضي على بياض وحط الرقم اللي يناسب النادي، كابتن من كباتن الفريق لما رجع الزمالك ولقى لاعب تاني أحدث منه بسنين لابس رقم زي 13 قالي أنا مش عايز الرقم هو أولى بالرقم مني، عمره ما كلم صحفي ولا صفحة ولا ليه في الشغل ده عمره ما استفز المنافس ولا جمهوره".

وأتم: “أنا اتشرفت إني اتعاملت معاك وإني عاصرتك في الملعب وبره الملعب، لو في حد يستحق لقب أسطورة هيبقى محمد عبدالشافي ولو عندي ولد اتمنى أشوفه في احترامك وأخلاقك وموهبتك”.

أمير مرتضى منصور الزمالك محمد عبدالشافي نهائي الكأس بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

أمينة خليل وسلمى ابو ضيف

سلمى أبو ضيف تحتفل بزفاف أمينة خليل .. شاهد

هدى زاهر

بعد تعرضه لوعكة صحية.. هدى زاهر تدعو لنجل تامر حسني

مايا نصري

بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد

بالصور

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد