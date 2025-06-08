بعد رحيل زيزو.. عمرو الدرديري يكشف عن اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن اللاعب الاعلي قيمة تسوقية في نادي الزمالك بعد رحيل زيزو

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" دونجا هو أعلي قيمه تسويقيه في الزمالك

قال مصدر بنادي الزمالك إن هناك استقرار لدى لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء لتولي الويلزي توني بوليس منصب المدير التقني بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك بعد الاستقرار على تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي في الأيام القليلة المقبلة، بناء على توصية لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم.

وكان توني بوليس حضر إلى القاهرة منذ فترة قصيرة واجتمع بمسؤولي نادي الزمالك للاتفاق على التفاصيل الخاصة بتوليه المنصب.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح مساء الخميس الماضي ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.