الغندور عن أول مشاركة لـ زيزو مع الأهلي: أهم حاجة عنده يحرز ركلة الترجيح

علق خالد الغندور لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، سابقا، على ظهور أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، للمرة الأولى بقميص الفريق، عقب انضمامه في صفقة انتقال حر، قادما من القلعة البيضاء.

وظهر زيزو للمرة الأولى بقميص الأهلي، خلال خسارة الفريق أمام باتشوكا، وديا، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": “زيزو تقريبا لعب 35 دقيقة لما خوسيه ريبيرو طلع جراديشار ونزل زيزو”.

وتابع: “زيزو مكانش باين في الملعب خلال الـ 35 دقيقة، ممكن يكون بسبب طول السفر، أو بسبب إنه جاي من الزمالك للأهلي، فا الموضوع ده ضاغطه شوية وعاوز يثبت نفسه، وكان أهم حاجة عنده يحرز ركلة الترجيح”.