إمكانيات اللاعبين.. إكرامي يدافع عن مدرب الأهلي | لمن وجه اللوم؟

دافع إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق، عن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تعرضة للانتقادات في الفترة الاخيرة.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «أنا شايف إن مدرب الأهلي ملوش علاقة بأداء الفريق في كأس العالم للأندية، بدليل مباراة بورتو الأهلي عمل فيها كل حاجة، فهل دي بصمة مدرب ولا إمكانيات مدرب؟».

وأضاف: «لو جينا للنقد اللي حصل بعد مباراة إنتر ميامي وإن كان لازم الأهلي يكسب وحصل إحباط في مباراة بالميراس وبعدها ضغوط على اللاعبين علشان كده قدموا أداء جيد في مباراة بورتو البرتغالي، يعني معنى كده إن المدرب ملوش أي علاقة ودي إمكانيات اللاعبين».

وتابع: «المباراة الوحيدة اللي لعب فيها الراجل صح زي ما بنقول بطريقة 4-2-3-1، هي مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة».