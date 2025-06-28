إكرامي : هذا اللاعب أفضل ظهير أيمن فى الدوري المصري

علق إكرامي الشحات، نجم الأهلي الأسبق، عن أفضل لاعبي الأهلي خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إكرامي الشحات عبر على قناة "MBC مصر": "لكلِّ مجتهدٍ نصيب، وهذه المقولة تنطبق على اثنين في فريق الأهلي وسام أبو علي ومحمد هاني".

وتابع: "بعد مباراة بالميراس البرازيلي، تعرّض وسام وهاني لبعض السخرية، لكنّهما كانا أفضل لاعبين في مباراة بورتو البرتغالي طوال التسعين دقيقة".



وأضاف:"محمد هاني هو أفضل ظهير أيمن موجود في الدوري المصري حاليًّا، وعندما يتعاقد الأهلي مع ظهير أيمن آخر، فسيكون بديلًا له".