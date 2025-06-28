نادي تركي ينافس الزمالك فى خطف صفقة لاعب الأهلي السابق

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تنافس أحد أندية الدوري التركي لخطف صفقة اللاعب محمد شريف من الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي: أحد أندية الوسط في الدوري التركي يقترب من خطف محمد شريف من نادي الزمالك ،الأختلاف فقط على مدة التعاقد.



رحيل محمد شريف مجاناً

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، يستعد نادي الخليج للاستغناء عن أربعة لاعبين بشكل مجاني، ومن بينهم محمد شريف، حيث أن أداء اللاعب لم يكن بمستوى التوقعات، ولم يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة منذ انضمامه إلى الفريق.

هذا القرار يعكس عدم نجاح المحاولات التسويقية للنادي لبيع شريف، حيث فشلت كافة الجهود في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك محمد شريف في 51 مباراة مع نادي الخليج في جميع المسابقات. خلال هذه المشاركات، استطاع تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.



تصريحات محمد شريف

تحدث محمد شريف، لاعب الخليج، بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتهاء عقده مع الخليج، بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد، وبات لاعبًا حرًا.

وفاجأ الإعلامي مهيب عبدالهادي، اللاعب محمد شريف، خلال برنامج «اللعيب»، بسؤاله عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ليرد اللاعب بأن هناك مناقشات بالفعل مع 3 أندية في مصر، لاحتمالية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شريف وجود مفاوضات بالفعل مع نادي الزمالك وكذلك بيراميدز، ثم أضاف مهيب عبدالهادي بـ عرض نادي زد.