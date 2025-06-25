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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول رحيل محمد هاني

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد هاني لاعب الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر في الأهلي: محمد هاني مستمر مع الفريق ولا يوجد نية لرحيله سواء من النادي أو خوسيه ريبيرو المدير الفني".

وكان قد أعرب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي عن حزنه للخروج من بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وقال محمد هاني في تصريحات تلفزيونية: “الروح مكنتش موجودة في أول ماتشين بالذات الماتش التاني، لكن اللاعيبة كلها رجالة ودي مش نهاية الدنيا”.

وتابع: "الجو  حر جدًا مش أجواء كرة قدم خالص، بلقاء بورتو سجلوا ٤ أجوال مش متعودين يدخل فينا الأهداف دي”.

وكان قد التقى الأهلي مع بورتو، فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

وسجّل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد بن رمضان المنضم حديثا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، لاعب الأهلي، وسام أبو علي، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو، بعد تسجيله "هاتريك".

وحقق الأهلي تعادلين أمام إنتر ميامي بالجولة الأولى وبورتو بالجولة الثالثة، بينما خسر في لقاء الجولة الثانية أمام بالميراس 2-0.

الاهلي محمد هاني احمد حسن

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