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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدي البلد يكشف تفاصيل إجتماع رئيس الأهلي مع ريبيرو

الخطيب وريبيرو
الخطيب وريبيرو
عبدالحكيم أبو علم

أكدت إدارة الأهلي أن الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مستمر في أداء عمله لنهاية عقده ولا يوجد تفكير بأي شكل في رحيله .

ومن المقرر ان تعقد جلسة الخطيب مع ريبيرو خلال الساعات القليلة المقبلة قبل أن يسافر المدرب الي بلاده لقضاء أجازة قصيرة ثم يعود لبدء فترة إعداد الفريق الأحمر.
وستشهد جلسة الخطيب وريبيرو حسم موقف العديد من الأمور علي رأسها ملف اللاعبين الذي سيرحلوا عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وشكل القائمة .

يذكر ان الاهلي قد رحل عنه كل من عمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق ورامي ربيعه وحمزة علاء لعدم تجديد عقودهم بخلاف يحيي عطية الله لعدم تفعيل بند شراءه نهائيا من سوتشي الروسي ، وهناك أسماء أخري في طريقة للرحيل منها كريم نيدفيد بخلاف رضا سليم وكذلك التونسي محمد الضاوي كريستو وسمير محمد الذي قد يتم فسخ تعاقده.

كما يحسم الاسباني ريبيرو موقف أحمد عبدالقادر العائد من تجربة الإعارة بالدوري القطري في ظل كثر اللاعبين المتواجدين في هذا المركز ، وذات الأمر بالنسبة للصفقات الجديدة حيث أتفق الأهلي مع ثلاث لاعبين لضمهم ويتبقي فقط توقيع العقود وهو متوقف علي رأي ريبيرو نفسه وهم ياسين مرعي من فاركو ومحمد شكري من سيراميكا بخلاف ظهير ايمن أخر يتكتم مسئولي القلعة الحمراء علي اسمة .

النادي الأهلي ريبيرو محمود الخطيب المدير الفني كاس العالم للاندية

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