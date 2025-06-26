اجتماع مفاجئ لـ ريبيرو ومحمود الخطيب لهذا السبب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اجتماع لكابتن محمود الخطيب مع خوسية ريبيرو بشأن الصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: اجتماع بين ريبيرو وكابتن محمود الخطيب لوضع الرتوش الأخيرة للصفقات الجديدة.







وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح امس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.