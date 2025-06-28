أحمد سليمان: مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية إنجاز يُحسب له

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة تمثل إنجازًا كبيرًا للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا المحفل العالمي في حد ذاته يُعد نجاحًا يستحق التقدير.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اللعيب” عبر قناة “MBC مصر”:

“الأهلي قدم أداءً جيدًا في البطولة، وكان قادرًا على تحقيق مركز أفضل في مجموعته، وربما الوصول إلى الدور التالي، لو تم التعامل مع مجريات البطولة بتركيز أكبر وتخطيط أدق.”



الأجواء الاحتفالية أثرت على الأداء

وأشار سليمان إلى أن الأجواء داخل معسكر الأهلي اتسمت بشيء من الاحتفالية، وهو ما رآه أحد الأسباب التي أثّرت سلبًا على الأداء العام للفريق.

وأضاف:

“ما حدث يُشبه ما وقع فيه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا بالسودان وكأس العالم في روسيا، حيث غابت الجدية المطلوبة داخل المعسكرات، وهو ما ينعكس دائمًا على النتائج داخل الملعب.”



تغييرات فنية أعادت التوازن للفريق

وفي تعليقه على مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، قال سليمان إنه تابع اللقاء كمواطن مصري فخور، وأشاد برد فعل الفريق رغم الضغط الذي واجهه اللاعبون، خصوصًا في الجانب الدفاعي.

وأوضح: “رأيت أن محمد هاني كان يتعرض لضغط مستمر من بورتو، ولكن دخول عمرو كمال ساهم في تحسين التنظيم الدفاعي بشكل واضح، وأعاد للفريق توازنه.”

ما قدمه الأهلي يُحسب للكرة المصرية

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن ما قدمه الأهلي يُعد عرضًا مشرفًا للكرة المصرية على المستوى العالمي، ويعكس تطور مستوى الأندية المصرية في المنافسات الدولية



