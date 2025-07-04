قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من واشنطن إلى لوس أنجلوس.. الغضب يجتاح أمريكا ضد قانون المليارديرات
وزير الخارجية السعودي: التطورات المتسارعة تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء
شيكا قالي اقلع الجاكيت.. إبراهيم فايق يرد على انتقادات ارتداء قميص الزمالك
غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
هل يستمر في الدوري المصري.. مصير علي معلول الموسم المقبل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
زيلينسكي: الهجوم الروسي الأخير كان الأكبر والأعنف واستخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية
مصادر مقربة من نتنياهو: رئيس الوزراء ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية
وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي: أتطلع لأن تسهم جهودنا التعاونية في تعزيز العلاقات الثنائية
تستهدف أكثر من 119,720 ألف مستفيد.. انطلاق مبادرة صيفك عندنا بمراكز شباب الجيزة
القبض على شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ماليزيا
راديو جيش الاحتلال: مقتل 72 جنديًا إسرائيليًا في مواجهات عسكرية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يستمر في الدوري المصري.. مصير علي معلول الموسم المقبل

علي معلول
علي معلول

تحيط حالة من الغموض حول مستقبل النجم التونسي علي معلول، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، والاستقرار على عدم تجديده.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة للظهير الأيسر التونسي، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي، استطلع رأي إدارة المصري، بشأن إمكانية ضم علي معلول.

الكوكي يعرف إمكانات علي معلول جيدًا، وسبق له تدريب نجم الأهلي السابق، في صفوف الصفاقسي التونسي.

بيان الأهلي بشأن رحيل معلول

وقال الأهلي أن النادي يثمن الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.

 وخص النادي لاعبه معلول بالشكر، والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

 ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي،، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق.

معلول علي معلول الأهلي نبيل الكوكي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي: وسام أبو علي خارج الأهلي

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

ترشيحاتنا

لقطة من الفيديو

القبض على المتهم بقـ.تل الكلاب بالجيزة| فيديو

إسعاف

16 مصابا.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة

انهيار عقار السيدة عائشة

انهيار جزئي في عقار بالسيدة عائشة ومصدر: صادر له قرار إزالة.. صور

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد