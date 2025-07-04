هل يستمر في الدوري المصري.. مصير علي معلول الموسم المقبل

تحيط حالة من الغموض حول مستقبل النجم التونسي علي معلول، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، والاستقرار على عدم تجديده.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة للظهير الأيسر التونسي، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي، استطلع رأي إدارة المصري، بشأن إمكانية ضم علي معلول.

الكوكي يعرف إمكانات علي معلول جيدًا، وسبق له تدريب نجم الأهلي السابق، في صفوف الصفاقسي التونسي.

بيان الأهلي بشأن رحيل معلول

وقال الأهلي أن النادي يثمن الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.

وخص النادي لاعبه معلول بالشكر، والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي،، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق.