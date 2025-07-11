إبراهيم المنيسي: علاقة معلول بجمهور الأهلي لا تقارن بأي لاعب أجنبي

رد إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي وأحد مقدمي برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة النادي، على تساؤل الإعلامي مدحت شلبي بشأن إمكانية انتقال النجم التونسي علي معلول، لاعب الأهلي السابق، إلى صفوف الزمالك بوساطة جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي للأبيض ووكيل اللاعب.

وقال المنيسي، خلال مقطع فيديو نشره عبر برنامجه على "يوتيوب":

"الكابتن مدحت شلبي في حلقته يوم الأربعاء الماضي طرح تساؤل: هل يلعب علي معلول في الزمالك؟ وكان سؤاله مبني على أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، هو وكيل معلول.. ودي تبقى في بيتها قوي".

وتابع: "لكن السؤال الحقيقي: هل علي معلول، اللي ارتبط بجمهور الأهلي بعلاقة استثنائية، ممكن يضحي بكل ده ويروح الزمالك؟ أنا شخصيًا مش شايف ده منطقي، لأن العلاقة بين معلول وجمهور الأهلي تاريخية ومش زي أي لاعب أجنبي جه قبل كده".