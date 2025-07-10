مدحت شلبي يكشف رسالة مثيرة من إمام عاشور لمسئولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن قرار مثير من إمام عاشور نجم النادي الأهلي، حيث بدأ في التلويح بورقة العروض الخارجية التي يتلاقاها من أجل تعديل عقد ومساواته مع الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي مؤخرًا.

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه المذاع على “إم بي سي مصر”: "إمام عاشور بدأ يلوح بورقة عروض الأندية الخارجية للضغط على ناديه الأهلي من أجل تعديل راتبه".

وأضاف: “إمام عاشور تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي بشأن العروض الخارجية وده شيء طبيعي، وطلب أنه يتعدل عقده في أقرب وقت وتحديدًا بداية من الموسم المقبل”.

وقال: “إمام عاشور يطلب المساواة بعقدي ثنائي الأهلي الجديد زيزو وتريزيجيه، وفي رأيي الشخصي لابد من ترضيه إمام عاشور ومساواته بعقود اللاعبين دون عن غيره”.