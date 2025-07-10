الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل، وليس هناك أى عروض رسمية وصلت حتى الآن للقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى أن إمام عاشور واحد من أهم العناصر فى الفريق، ولم يصلنا أى عروض لضمه سواء من الدورى السعودى أو غيره.

وأضاف: لقد أعلنا فى وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين، منهم إمام عاشور، وبالتالى بمجرد عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل، سنبدأ على الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور، وشدد أن الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين ترحل وتأتى، لكن الحقيقة أن الأهلى يسعى للحفاظ على لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.