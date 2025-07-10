صدى البلد يكشف التفاصيل المالية الكاملة لصفقة ضم الأهلي لياسين مرعي

اجتاز ياسين مرعى مدافع فاركو، الاختبار والفحوصات الطبية قبل توقيعه رسميا على عقود انتقاله لصفوف الأهلى لمدة 5 مواسم، على أن يحصل فى الموسم الأول على 13 مليون جنيه، تزيد بواقع مليون جنيه سنويا.

وكان محمد يوسف، المدير الرياضى بالأهلى، قد نجح فى التوصل لاتفاق نهائى مع مسئولى فاركو، على انضمام اللاعب بشكل نهائى عقب مفاوضات مطولة استمرت قرابة شهر، وضم الأهلى اللاعب من فاركو مقابل 35 مليون جنيه، بجانب 5 ملايين جنيه أخرى امتيازات ترتبط بنسب المشاركة والبطولات.

وبضم ياسين مرعى، يكون قد أغلق الأهلى صفقات قلب الدفاع، بعد أن حول إعارة مصطفى العش إلى شراء نهائى من زد، وضم أحمد رمضان بيكهام، بجانب الثنائى ياسر إبراهيم والمغربى أشرف دارى.

