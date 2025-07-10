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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدى البلد يكشف تفاصيل أزمة عبدالقادر والأهلي

احم\د عبدالقادر
احم\د عبدالقادر
عبدالحكيم أبوعلم

تلقى النادى الأهلى العديد من العروض لضم أحمد عبدالقادر جناح الفريق أبرزها من سيراميكا  كليوباترا و«زد»، بجانب عرض عربى آخر جلبه وكيل أعماله. 


ولا يزال أحمد عبدالقادر يثير جدلا كبيرا داخل «القلعة الحمراء» لوضعه شروطا قاسية على رأسها رفضه تجديد تعاقده الذى ينقضى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى عدم خروجه للإعارة وتمسك بالرحيل النهائي. كما رفض عبدالقادر عرض سيراميكا كليوباترا، خاصة أنه هو النادى الوحيد الذى يثق الأهلى أنه لن ينتقل منه إلى بيراميدز أو «الزمالك»، وبالتالى تسبب عبدالقادر فى جدل داخل النادي، خاصة فى ظل المعلومات التى وصلت لمسئولى الأهلى من اجتماعه مع مسئولى فريق الكرة بالزمالك حاليا.

وعرض الأهلى على عبدالقادر فكرة تجديد تعاقده وخروجه معارا أو رحيله إلى سيراميكا بشكل نهائي، لكنه طلب منهم ثلاثين مليون جنيه سنويا، ليكون رده رفضا مقنعا للعرض. ومن المقرر أن يجتمع محمد يوسف المدير الرياضى للأهلى مع اللاعب ووكيله فى الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لحسم موقفه. من جانبه، سلم ياسين مرعى مدافع الفريق المنضم حديثا من فاركو جواز سفره الى الجهاز الإدارى للأهلى تمهيدا لاستخراج تأشيرة السفر الى تونس للتواجد مع الفريق فى معسكره المغلق.

النادي الأهلي أحمد عبدالقادر الاهلي محمد يوسف سيراميكا كليوباترا

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