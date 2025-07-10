مدحت شلبي: الزمالك يتجه للتراجع عن صفقة المهدي سليمان.. ومحمد علاء المرشح الاقرب

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن نادي الزمالك يواصل مساعيه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في مركز حراسة المرمى، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح شلبي، خلال تقديمه لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، أن هناك نية داخل إدارة الزمالك للتراجع عن صفقة التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، رغم توقيع اللاعب بالفعل على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع زعيم الثغر، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال قيد المراجعة ولم يُحسم بشكل نهائي.

وأشار إلى أن محمد علاء، حارس مرمى نادي الجونة، بات المرشح الأول والأقرب للانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، مضيفًا أن اللاعب أبدى ترحيبه الشديد بارتداء القميص الأبيض، وينتظر فقط انتهاء المفاوضات الرسمية بين الناديين.

وكشف شلبي أن نادي الجونة يرغب في ضم الجناح الشاب حازم أسامة من الزمالك، وتتجه النية داخل القلعة البيضاء للموافقة على إعارة اللاعب، مع دفع مقابل مالي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جنيه، لإنهاء صفقة انتقال محمد علاء بشكل نهائي.