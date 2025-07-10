سيراميكا كليوباترا ينفي طلبه لضم هؤلاء اللاعبين.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن نفي نادي سيراميكا، لطلبهم ضم كل من مصطفى مخلوف، وأحمد رضا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا: لم نطلب ضم مصطفى مخلوف أو أحمد رضا من الأهلي”.

وسام أبو علي

ومن ناحية أخرى، بدأ نادي كولومبوس كرو الأمريكي التحرك نحو التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر، وخاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أبرزها من الصحفي توم بوجرت عبر منصة "إكس"، أن اللاعب الدولي الفلسطيني يُعد أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي الأمريكي لتعزيز الخط الهجومي، لما يتمتع به من قدرات تهديفية وخبرة دولية.

ورغم اهتمام كولومبوس كرو، إلا أن إدارة الأهلي ترفض التفريط في لاعبيها الأساسيين بسهولة، خاصة مع سعي الفريق للتتويج بجميع البطولات الممكنة في الموسم المقبل. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن النادي قد يدرس العرض في حال وصول قيمة مالية لا تقل عن 10 ملايين دولار.