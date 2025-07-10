قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي
شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية
الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل
السيطرة على حريق شب فى مصنع سناكس أطفال بالقليوبية.. صور
مدحت شلبي يكشف رسالة مثيرة من إمام عاشور لمسئولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه
رجل لا يعرف الراحة.. مصطفى بكري: لا ننسى إنجازات الفريق كامل الوزير
تطورات موقف وسام أبو علي بالأهلي
حادث تصادم مروع بين مقطورة وميكروباص وملاكي على الطريق الأوسطي
رئيس مجلس الدولة الصيني: مصر بلد عريق حضاريًا وتشهد تنمية حديثة غير مسبوقة
مفاجأة بشأن المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5".. ماذا سيحدث 28 يوليو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثيو هيرنانديز يودع ميلان برسالة مؤثرة ويكشف أسباب انتقاله إلى الهلال

ثيو هيرنانديز
ثيو هيرنانديز
إسلام مقلد

ودّع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز جماهير نادي ميلان الإيطالي برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك بعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف الهلال السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، لينهي بذلك مسيرة دامت 6 سنوات بقميص "الروسونيري".

وجاءت رسالة ثيو، الذي انضم إلى ميلان في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد، بمثابة كشف صريح عن دوافع الرحيل التي لم تكن محض رغبة شخصية، وإنما انعكاسًا لتحولات داخل أروقة النادي لم تكن على هواه.

رسالة الوداع.. شكر وعتاب

قال هيرنانديز في مستهل رسالته: "بعد 6 سنوات في هذا النادي، حان وقت الوداع. وصلت إلى ميلان عام 2019 حاملًا مجموعة من الأحلام وبحماس كبير لارتداء هذا القميص العريق".

واسترجع اللاعب أبرز لحظاته، قائلًا: "أغادر اليوم بعد أن عشت لحظات لا تُنسى، كالفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر، والأهم من ذلك كله، بعد أن تشاركت غرفة تبديل الملابس مع أشخاص استثنائيين".

وخص بالشكر أسطورتي النادي وزملاءه، مضيفًا: "شكرًا جزيلًا لزملائي، ولكل مدرب آمن بي، وخاصة باولو مالديني، على دعمه ورؤيته وقيادته.. وشكرًا أيضًا لجماهير ميلان، الذين كانوا دائمًا إلى جانبنا في السراء والضراء. دعمكم شرفٌ لي لن أنساه أبدًا وسيبقى في قلبي".

أسباب الرحيل.. قرار صعب وخيارات قسرية

واعترف النجم الفرنسي بأن القرار لم يكن سهلًا: "لم يكن قراري بالرحيل سهلًا. لطالما عرفتُ أين أريد أن أكون، وكان ميلان دائمًا أولويتي، لكن، للأسف، ليس كل شيء يعتمد على شخص واحد".

وأشار إلى أن الظروف المحيطة بالنادي دفعته لاتخاذ القرار: "مسار النادي وبعض القرارات الأخيرة لا تعكس القيم أو الطموح الذي قادني إلى هنا. حان الوقت لطي صفحة وبدء أخرى جديدة، مختلفة، لكنها لا تقل أهمية بالنسبة لي".

واختتم رسالته بتأكيد إخلاصه لقميص الميلان حتى اللحظة الأخيرة: "أغادر مرفوع الرأس، لأنني لطالما بذلت قصارى جهدي، ومتشاركًا نفس أحلام الجماهير. أغادر بقلب مفعم بالأمل، وعلى أمل أن يعود ميلان قريبًا إلى المكانة التي يستحقها. سيبقى ميلان دائمًا جزءًا مني".

نهاية مرحلة.. وبداية تحدٍ جديد

برحيله، يطوي ثيو هيرنانديز صفحة ناجحة في مشواره الكروي مع ميلان، سجل خلالها أكثر من 25 هدفًا وصنع 30 آخرين، وأصبح أحد أبرز الأظهرة في أوروبا. واليوم، يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب السعودية، ضمن كتيبة الهلال الطموحة، مع عقد سنوي يقارب 20 مليون يورو، وسط آمال كبيرة في صناعة التاريخ من جديد في قارة آسيا.

ثيو هيرنانديز نادي ميلان الإيطالي نادي ميلان ميلان الهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

موعد المولد النبوي 2025

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: يجب أن تعمل مؤسسات الدولة كافة في إطار خطة موحدة لتحصين عقول الشباب من الأخطار الفكرية

مفتي الجمهورية: مؤسسات الدولة عليها العمل في إطار خطة موحدة لتحصين عقول الشباب

وزير الأوقاف يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية

الدكتور أسامة الأزهري يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية

وزير الأوقاف

الأوقاف تدين زيارة وفد مزعوم من الأئمة إلى الكيان الصهيوني..وتؤكد: محاولة مرفوضة لتبييض صورة الاحتلال

بالصور

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

الظفر الغائر.. الأحذية الضيقة والعناية الخاطئة أبرز الأسباب

أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد