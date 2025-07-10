ثيو هيرنانديز يودع ميلان برسالة مؤثرة ويكشف أسباب انتقاله إلى الهلال

ودّع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز جماهير نادي ميلان الإيطالي برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك بعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف الهلال السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، لينهي بذلك مسيرة دامت 6 سنوات بقميص "الروسونيري".

وجاءت رسالة ثيو، الذي انضم إلى ميلان في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد، بمثابة كشف صريح عن دوافع الرحيل التي لم تكن محض رغبة شخصية، وإنما انعكاسًا لتحولات داخل أروقة النادي لم تكن على هواه.

رسالة الوداع.. شكر وعتاب

قال هيرنانديز في مستهل رسالته: "بعد 6 سنوات في هذا النادي، حان وقت الوداع. وصلت إلى ميلان عام 2019 حاملًا مجموعة من الأحلام وبحماس كبير لارتداء هذا القميص العريق".

واسترجع اللاعب أبرز لحظاته، قائلًا: "أغادر اليوم بعد أن عشت لحظات لا تُنسى، كالفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر، والأهم من ذلك كله، بعد أن تشاركت غرفة تبديل الملابس مع أشخاص استثنائيين".

وخص بالشكر أسطورتي النادي وزملاءه، مضيفًا: "شكرًا جزيلًا لزملائي، ولكل مدرب آمن بي، وخاصة باولو مالديني، على دعمه ورؤيته وقيادته.. وشكرًا أيضًا لجماهير ميلان، الذين كانوا دائمًا إلى جانبنا في السراء والضراء. دعمكم شرفٌ لي لن أنساه أبدًا وسيبقى في قلبي".

أسباب الرحيل.. قرار صعب وخيارات قسرية

واعترف النجم الفرنسي بأن القرار لم يكن سهلًا: "لم يكن قراري بالرحيل سهلًا. لطالما عرفتُ أين أريد أن أكون، وكان ميلان دائمًا أولويتي، لكن، للأسف، ليس كل شيء يعتمد على شخص واحد".

وأشار إلى أن الظروف المحيطة بالنادي دفعته لاتخاذ القرار: "مسار النادي وبعض القرارات الأخيرة لا تعكس القيم أو الطموح الذي قادني إلى هنا. حان الوقت لطي صفحة وبدء أخرى جديدة، مختلفة، لكنها لا تقل أهمية بالنسبة لي".

واختتم رسالته بتأكيد إخلاصه لقميص الميلان حتى اللحظة الأخيرة: "أغادر مرفوع الرأس، لأنني لطالما بذلت قصارى جهدي، ومتشاركًا نفس أحلام الجماهير. أغادر بقلب مفعم بالأمل، وعلى أمل أن يعود ميلان قريبًا إلى المكانة التي يستحقها. سيبقى ميلان دائمًا جزءًا مني".

نهاية مرحلة.. وبداية تحدٍ جديد

برحيله، يطوي ثيو هيرنانديز صفحة ناجحة في مشواره الكروي مع ميلان، سجل خلالها أكثر من 25 هدفًا وصنع 30 آخرين، وأصبح أحد أبرز الأظهرة في أوروبا. واليوم، يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب السعودية، ضمن كتيبة الهلال الطموحة، مع عقد سنوي يقارب 20 مليون يورو، وسط آمال كبيرة في صناعة التاريخ من جديد في قارة آسيا.