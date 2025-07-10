تفاصيل جلسة الخطيب ومحمد يوسف بالأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلى جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضى ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط تضمنت مناقشة العديد من الملفات على رأسها الترتيب لمعسكر الفريق الأول فى مدينة طبرقة التونسية بعد تعذر مواجهة الترجى المقرر لها يوم 25 يوليو الحالى .

ويجري الأهلي محاولات للترتيب لمواجهة ودية أخرى حيث يستهل الفريق المباريات أمام إتحاد قسطنطينية الجزائرى يوم 21 يوليو وتختتم بمواجهة النجم الساحلى يوم 28 من الشهر ذاته، فيما بات الإفريقى التونسى هو الأقرب للمواجهة الودية الثالثة.

كما حضر جزءا من الاجتماع ياسين مرعى مدافع الفريق الأول الجديد والذى تحدث معه الخطيب لمدة خمس دقائق مؤكدا ثقتهم الشديدة به وبقدراته ولذلك تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم.