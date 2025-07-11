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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: سجلت في الأهلي وأقنعت جماهير الزمالك.. وتعرضت للظلم مع المنتخب

باسم مرسي
باسم مرسي
منار نور

استعرض باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، أبرز محطات مسيرته مع القلعة البيضاء، وكواليس انتقالاته، كما عبّر عن رأيه في عدد من اللاعبين والمدربين الذين تعامل معهم خلال مشواره الكروي.

وقال مرسي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك :"كنت دائمًا موفقًا في مباريات القمة أمام الأهلي، ونجحت في تسجيل أهداف حاسمة في نهائيين لكأس مصر، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقربي من جماهير الزمالك".

وأضاف:"من يلعب لنادٍ بحجم الزمالك يجب أن يتحلى بشخصية قوية داخل وخارج الملعب، وهذا ما امتلكته وساعدني على الظهور بشكل مميز خلال فترة لعبي بالفريق".

وأبدى مرسي إعجابه بالمهاجم عمرو ناصر لاعب فاركو، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات المهاجم الهداف ويستحق تسليط الضوء عليه.

وحول كواليس رحيله عن الزمالك، أوضح:
"قررت خوض تجربة احترافية في الدوري اليوناني، لكنني عدت سريعًا بسبب ظروف خاصة بالتجنيد".

كما كشف أنه كان قريبًا من الانضمام إلى نادي الوحدات الأردني، حيث قال:
"وقعت بالفعل للنادي، لكن خلافًا على بعض بنود التعاقد أدى إلى فسخه. لدي حاليًا عرضان وسأحسم قراري قريبًا".

ونفى مرسي افتعاله لأي أزمات خلال فتراته مع أندية أخرى، قائلاً:لم أفتعل أي مشكلة في الإسماعيلي أو طلائع الجيش، أما رحيلي عن سموحة فكان بسبب التخبط الإداري داخل النادي".

وأشاد باسم مرسي بالمدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مؤكداً:"فيريرا قال لي إنني سأكون أفضل مهاجم في مصر، وكان دائمًا يشيد بذكائي داخل منطقة الجزاء، وساعدني كثيرًا في تطوير أدائي".

واختتم حديثه بتأكيد شعوره بالظلم فيما يتعلق بمشواره الدولي مع منتخب مصر، قائلاً:"رغم أنني كنت في أفضل حالاتي، لم يتم استدعائي، وكنت أستحق التواجد كمهاجم أول في المنتخب الوطني".

باسم مرسي الاهلي الزمالك

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