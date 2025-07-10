جناح سوبر.. من هو الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة؟

حسم الزمالك رسميًا، صفقة الفلسطيني آدم كايد، لاعب نادي بريدا الهولندي، وذلك ضمن صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «رسميًا الزمالك يضم الفلسطيني آدم كايد، لاعب نادي بريدا الهولندي، ويقترب بشدة من ضم حامد حمدان».

تفاصيل صفقة آدم كايد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندى، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد آدم كايد مع نادي بريدا الهولندي بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم تمديد تعاقده، ليصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي نادي.

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، الزمالك قد اتفق مع آدم كايد على الحصول على 300 ألف دولار فى الموسم الأول، ويزيد 50 ألف دولار فى كل موسم إضافى.

ما سبب تأخر وصول آدم كايد؟

تأخر وصول الفلسطيني آدم كايد، فى الوصول إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى، واتمام التعاقد مع الزمالك، بعدما وقع اللاعب مع القلعة البيضاء إلكترونيًا.

ورغم أن كايد أنهى الأوراق الخاصة بالحضور إلى مصر، إلا أنه ينتظر إرسال الزمالك تذاكر الطيران، وتحويل الدفعة الأولى المتفق عليها، بالإضافة إلى إبلاغ وكيله بتفاصيل الإقامة فى مصر.

وقال موقع expressen السويدى فى تقرير له: "اللاعب الفلسطينى المولود فى السويد سيصل القاهرة الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في الزمالك".

من هو آدم كايد؟

لفت الجناح الفلسطيني آدم كايد، الأنظار إليه بعد تألقه مع منتخب الفدائي خلال المباريات الأخيرة وخاصة مباراة العراق.

وحقق منتخب فلسطين فوزاً مهماً على حساب العراق بنتيجة 2-1، خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للدولي الفلسطيني آدم الكايد، لاعب بريدا الهولندي، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار للعديد من الأندية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

خلال الموسم الماضي، شارك الجناح الأيسر آدم كايد مع نادي بريدا في 17 مباراة، لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد.

ويلعب آدم الكايد صاحب الـ 23 عاماً في مركز الجناح الأيسر، ويملك الجنسية السويدية بجانب الفلسطينية، حيث لعب في الدوري السويدي والنرويجي قبل رحيله إلى هولندا، وخاض هذا الموسم 13 مباراة، وسجل هدفاً مع بريدا.

جدير بالذكر أن الدوري المصري، يشهد تجارب فلسطينية مميزة على رأسها الهداف وسام أبو علي مهاجم الأهلي والفائز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي بجانب خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي، وبدر موسى لاعب وسط بتروجت.