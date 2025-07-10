التفاؤل يسود الزمالك.. وفيريرا يضع خطة إعداد نارية للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، للدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكشف مصدر خاصة لموقع «صدى البلد» أن فيريرا طلب من المدير الرياضي جون إدوارد الاتفاق على خوض مباريات ودية أمام فرق قوية خلال المعسكر، بهدف رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما أوضح المصدر أن فيريرا شدد على مدير الكرة عبد الناصر محمد، بضرورة فرض حالة من الانضباط والجدية بين اللاعبين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد، وخلق أجواء تنافسية قوية داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى وجود حالة من التفاؤل والارتياح داخل صفوف الفريق الأبيض، بعد خوض عدة حصص تدريبية تحت قيادة المدرب البلجيكي، الذي نال إعجاب اللاعبين بطريقة إدارته للجلسات التدريبية.

ويطمح الزمالك إلى استعادة أمجاده المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، بعد نجاحه في إنهاء الموسم الماضي بالتتويج بلقب كأس مصر 2025، على أمل أن يكون المعسكر الحالي بداية لمسار أكثر استقرارًا ونجاحًا.