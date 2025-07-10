«الدنيا فانية ومتاع غرور».. حارس مرمى نادي الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

وجّه محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة غامضة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب صبحي عبر خاصية الاستوري: “والله فعلا الدنيا فانية ومتاع غرور لو فكرنا شوية في الناس اللي ماسكه الدنيا واللي بتأذي وتظلم وتأكل حق ناس صدقني كمان 50/60 سنة هنكون كلنا تحت الأرض”.

محمد صبحي

من جانب آخر، بدأ نادي الزمالك إعادة هيكلة شاملة لقائمة الفريق الأول، في إطار خطة الجهاز الفني لتجديد الدماء والتخلص من العناصر غير المؤثرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وغادر محمد حمدي الفريق عقب انتهاء إعارته من نادي إنبي، بعدما قررت الإدارة البيضاء عدم تفعيل بند شراء عقده، ليعود اللاعب إلى ناديه الأصلي دون أن يترك بصمة تُذكر مع الفريق.

وفي إطار سياسة إعارة اللاعبين الصاعدين لاكتساب الخبرة، أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع الحارس أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، فيما انضم المهاجم حسام أشرف إلى صفوف سموحة في صفقة مشابهة تمتد لعام واحد.

أما على صعيد المحترفين، فقد قررت إدارة الزمالك فسخ التعاقد مع الثنائي الأجنبي سيدي نداي وجيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات أحقيتهما بالاستمرار وعدم تقديم الإضافة المنتظرة.