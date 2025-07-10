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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يعاني من مرض.. خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن صفقة الزمالك المرتقبة

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة بشأن صفقة الزمالك المرتقبة، شيكو بانزا، لاعب فريق استريلا دا أمادورا البرتغالي.

وقال الغندور، في تصريحات إذاعية: "تم تسريب أخبار عن تعاقد نادي الزمالك مع الأنجولي شيكو بانزا، هو لاعب مش هداف، أهداف قليلة للغاية، وكثير الحصول على البطاقات الصفراء".

وتابع: “نادي أمادورا وجد أن اللاعب يعاني من معدلات كوليسترول مرتفعة”.

من جانب آخر، كشف الإعلامي جمال الغندور، في تصريحات له عبر برنامج “ستاد المحور”، أن نادي الزمالك أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد ربيع، نجم نادي البنك الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الغندور أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، يكثف مفاوضاته مع إدارة البنك الأهلي لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

مصطفى شلبي يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

وأوضح الغندور أن المحادثات بين الزمالك والبنك الأهلي لم تقتصر على أحمد ربيع فقط، بل شملت أيضًا مناقشات حول اللاعب مصطفى شلبي، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة البيضاء والانضمام إلى صفوف البنك الأهلي. 

وأشار إلى أن انتقال شلبي يأتي في إطار سعي الزمالك لإعادة هيكلة الفريق وتوفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة.

خالد الغندور شيكو بانزا الزمالك

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