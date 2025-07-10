غياب مدريد واكتساح باريسي .. تشكيل الأفضل في نصف نهائي كأس العالم للأندية

انتهت منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي شهدت مفاجات كبيرة ونتائج لم تكن في الحسبان.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد بينما فاز تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد.

وشهد تشكيل الأفضل في جولة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية اكتساح لاعبي فريق باريس سان جيرمان ولاعبين فقط من تشيلسي ولاعب وحيد من فلومينينسي.

ووفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإن تشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى : دوناروما “ باريس سان جيرمان”

الدفاع : ماركينيوس - تياجو سيلفا “ فلومينينسي ” - لو كاس بيرالدو

الوسط : أشرف حكيمي- فيتينيا - فايبان رويز - مارك كوكوريلا “ تشيلسي”

الهجوم : ديمبيلي - جواو بيدرو “ تشيلسي ” - برادلي باركولا

موعد نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء الأحد 13 يوليو، حيث تُقام المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في صدام أوروبي مثير على أرض أمريكية.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقّب إعلامي وجماهيري واسع، نظراً لما تحمله المواجهة من طابع ثأري وتاريخي بين الفريقين، وسعي كل منهما لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي.