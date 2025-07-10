مبالغات مادية ...الوصل الاماراتي يتراجع عن ضم وسام ابو علي

كشفت تقارير صحفية إماراتية صباح اليوم الخميس عن تطورات عرض الوصل الاماراتي لضم وسام ابو علي نجم الاهلي حيث أكدت أن نادى الوصل الإماراتى قرر التراجع عن التعاقد مع أبو على خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكدت الصحيفة ان الوصل أغلق ملف نجم الأهلى المصرى، واستبعد الهداف الفلسطينى من قائمة المرشحين، مع "المبالغات" التى شهدتها المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الأرقام التى تحدث عنها الإعلام خلال الأيام الأخيرة، كانت بعيدة تماماً، عن الأرقام الحقيقية، التى تم التطرق لها خلال المفاوضات التى لم تصل إلى مرحلة تقديم العروض كتابياً.