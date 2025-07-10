في مقام تييري هنري وفان بيرسي.. الدردير يشيد بموهبة شيكابالا

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بمحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك سابقا بعد قرار اعتزاله.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "لو في حاجة المفروض نزعل عليها بجد، أن واحد زي شيكابالا اتظلم وكان المفروض يحترف ويعمل كارير في أوروبا يتحط مع أعظم لاعيبة العالم رأس برأس".

وتابع: “‏شيكابالا في مقام تييري هنري وأريين روبين وريبيري وفان بيرسي،‏ أسطورة كانت ممكن تقلب أوروبا مسرح يعمل فيها اللي هو عايزه”.

وأعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة شخصية رغم محاولات البعض إقناعه بالاستمرار.

وأوضح شيكابالا أن كل لاعب له نهاية في الملاعب، معربًا عن أمنيته بأن يخرج من الزمالك “مائة شيكابالا جديد”.



وأبدى حزنه لرحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يراه القائد القادم للفريق بعد اعتزاله.

وشدد شيكابالا على أنه لم يتعرض لأي ضغوط لاتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن هذا القرار كان محسومًا منذ بداية الموسم، وتمنى إنهاء مسيرته بعيدًا عن الخلافات والمشاكل.