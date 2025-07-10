موعد نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

حجز فريق باريس سان جيرمان البطاقة الثانية لنهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد اكتساح ريال مدريد برباعية نظيفة، أمس الأربعاء.



وجاءت الرباعية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي وجونكالو راموش في الدقائق 6، 9، 24، 88.



وكان تشيلسي حجز البطاقة الأولى لنهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي.



موعد نهائي كأس العالم للأندية



وتقام المباراة النهائية بين باريس سان وتشيلسي، الأحد المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتصل إجمالي بطل كأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حضوره نهائي بطولة كأس العالم للأندية.