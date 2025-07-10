لوكا مودريتش يودّع ريال مدريد بعد 13 عامًا من المجد

في مشهد مؤثر، ودّع النجم الكرواتي لوكا مودريتش صفوف نادي ريال مدريد رسميًا، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، المُقامة للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

نهاية حزينة في نصف النهائي



خرج ريال مدريد من البطولة بخسارة قاسية برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مباراة نصف النهائي، ليودّع الفريق الملكي المنافسة بشكل مبكر وغير متوقع. ورغم أن ريال مدريد جاء إلى البطولة باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج، إلا أن الأداء المخيب عجّل بنهاية المشوار.

لحظة وداع مؤثرة



شهدت المباراة الأخيرة مشاركة مودريتش في اللحظات الأخيرة، حيث نزل إلى أرضية الملعب ليلعب آخر دقائقه بقميص الريال، وسط تصفيق الجماهير وتأثر زملائه. ورغم أن النهاية لم تكن كما تمناها اللاعب أو عشاق الفريق، إلا أن المشهد كان مؤثرًا للغاية، ليُطوى فصل من فصول الأساطير في تاريخ النادي.

مسيرة حافلة بالإنجازات

قضى مودريتش 13 عامًا بقميص ريال مدريد، سطّر خلالها اسمه كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ النادي، محققًا عددًا كبيرًا من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الليغا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الكرة الذهبية عام 2018.



باريس سان جيرمان إلى النهائي



بتلك النتيجة، تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي يوم 13 يوليو الجاري، على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في ختام النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد



