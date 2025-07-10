قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
كانت محملة عمال.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ربع نقل على طريق بنها- المنصورة
صاروخ حوثي جديد يستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس
عادة تفعلها في المنزل تصيبك بمرض خطير
استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء
ترامب يصعّد المواجهة مع جامعة هارفارد: تهديد بسحب الاعتماد واستدعاء سجلات الطلاب الدوليين
لوكا مودريتش يودّع ريال مدريد بعد 13 عامًا من المجد
دويدار يكشف مفاجأة: عمرو السولية على رادار الزمالك
بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
زودها في الفطار .. فاكهة غير متوقعة تمد الجسم بـ 5 فوائد
البرازيل تهدد بالرد على الرسوم الأمريكية: المعاملة بالمثل
إبراهيم فايق يفاجئ المشاهدين بتسجيل صوتي لشيكابالا عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن صفقات جديدة داخل النادي الأهلي

الخطيب
الخطيب
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن آخر تطورات ملف الصفقات داخل جدران النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم فريق المارد الأحمر، قبل بدء الموسم الجديد.

وتابع كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الحياة”، أن الأهلي وضع المدافع إياد العسقلاني، لاعب فريق روستوف الروسي ضمن قائمة اهتماماته تحسبًا لرحيل المدافع المغربي أشرف داري.

وأضاف شحاتة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأهلي لدعم خط الدفاع بعناصر شابة وواعدة، خاصة وأن اللاعب يُعد من أبرز مدافعي منتخب الشباب وقدم مستويات لافتة مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية.

الإعلامي كريم حسن الصفقات الأهلي إياد العسقلاني المغربي أشرف داري الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

إبراهيم سعيد

عايز حقي.. إبراهيم سعيد يظهر باكيا بعد خروجه من الحبس.. فيديو

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

المتسبب فى كسر اللمبة

حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات

طقس

الأرصاد تحذر: طقس الخميس شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة ورياح نشطة

الايجار القديم

الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أيمن رشوان: أورام البنكرياس لا تعني نهاية الحياة.. والمشكلة في نقص الوعي

عمرو فاروق باحث في شئون جماعات الإسلام السياسي

باحث: الإخوان تسعى لتجميل صورتها وتثبيت فكرة المظلومية

السيارات الكهربائية

من القاهرة إلى العالمية.. مصر تفتح طريقها لتصبح مركز صناعة السيارات الكهربائية

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد