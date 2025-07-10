إعلامي يكشف عن صفقات جديدة داخل النادي الأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن آخر تطورات ملف الصفقات داخل جدران النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم فريق المارد الأحمر، قبل بدء الموسم الجديد.

وتابع كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الحياة”، أن الأهلي وضع المدافع إياد العسقلاني، لاعب فريق روستوف الروسي ضمن قائمة اهتماماته تحسبًا لرحيل المدافع المغربي أشرف داري.

وأضاف شحاتة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأهلي لدعم خط الدفاع بعناصر شابة وواعدة، خاصة وأن اللاعب يُعد من أبرز مدافعي منتخب الشباب وقدم مستويات لافتة مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية.