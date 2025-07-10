زكي عبد الفتاح: حسام حسن والأهلي ارتكبا خطأ في حق مصطفى شوبير

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى مصر الأسبق، إن لاعبي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 سيتعرضون لإصابات قوية في الموسم الجديد بسبب توقيت إقامة البطولة بدون حصولهم على راحلة سلبية بعد انتهاء الموسم.

ووجه زكي عبد الفتاح، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»:انتقادات حادة للجهازين الفنيين لمنتخب مصر والنادي الأهلي، بسبب عدم الدفع بـمصطفى شوبير، رغم تألقه في الموسم الماضي في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة.



وتابع زكي عبد الفتاح، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، ارتكب خطأ في حق شوبير بعدم الدفع به في البطولة الدولية التي أقيمت مؤخرًا في مصر، مفضلاً الشناوي على الرغم من تألق شوبير الذي يبلغ من العمر 25 عامًا.

وواصل زكي عبد الفتاح حديثه مشددًا على أن مصطفى شوبير يمتلك إمكانيات كبيرة ويستحق أن يلعب بشكل أساسي مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن مصر تعاني حاليًا من أزمة في مركز حراسة المرمى بسبب غياب المواهب، مؤكدًا أن المدربين في مصر 'لم يُعلموا اللاعبين صح'.

كما تطرق زكي عبد الفتاح إلى أداء الشناوي في كأس العالم للأندية 2025، موضحًا أنه تعرض لسوء حظ، وأن تمركزه كان خاطئًا في الأهداف التي سكنت شباكه أمام بورتو.

واختتم زكي عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى شوبير هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي نظرًا لإمكانياته العالية، مشيدًا في الوقت ذاته بـمحمد صلاح، لاعب ليفربول، ووصفه بأنه صاحب عقلية احترافية مختلفة عن جميع لاعبي مصر.