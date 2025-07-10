نجم الأهلي السابق يكشف سبب تفكير أحمد عبد القادر في الرحيل

علق ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، على الجدل الذي يدور حول موقف اللاعب أحمد عبدالقادر، نجم المارد الأحمر، من الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت أنباء إلى أن أحمد عبدالقادر، يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته في قطر.

وأكد ضياء السيد، أن موقف عبد القادر من الرحيل، يرجع إلى أن اللاعب، يريد المشاركة بصفة أساسية، وعدم رغبته في دخول منافسة من أجل إثبات مكانه.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحاته عبر قناة النهار: "عبد القادر يريد الرحيل رغم تمسك النادي به، لأنه يرى أن مشاركته بصفة مستمرة وسط اللاعبين الموجودين حاليًا سيكون صعب للغاية".

وأضاف: “اللاعب لا يريد الدخول في حرب ومنافسة، هو يريد اللعب فقط، وهذا ما يزيد رغبته في فكرة الرحيل”.

وأتم: “كما أنه لديه مشكلة في الاستمرارية، والتألق المتواصل، لكن أتمنى أن يحسبها جيدًا ويتمسك بمكانه في الأهـلي”.