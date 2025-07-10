نجم الأهلي السابق عن موقف وسام أبوعلي: طبقوا سياسة صالح سليم

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف وسام أبوعلي مهاجم القلعة الحمراء من البقاء أو الرحيل خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سياسة الأحمر هي من تصنع النجوم.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "استاد المحور": "خروج الأهلي من كأس العالم للأندية، لم يكن على حجم طموحات الجماهير".

وعن موقف الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق من الرحيل، قال: "النادي الأهلي ساعد وسام أبوعلي بشكل كبير، ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب، والأحمر هو من يصنع النجوم وهو من يضيف لأي لاعب".

وتابع هشام: "الأهلي يريد بيع الفلسطيني وسام أبوعلي بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين دولار، وأنا أرى أن أي لاعب يريد الرحيل لا مانع من رحيله مثلما كان يفعل صالح سليم".

وشدد حنفي: "الأهلي سيحسم مصير اللاعب وسام أبوعلي خلال يومين، وتحديدا قبل سفر الأحمر إلى معسكر تونس".

وأكد: "محمد شريف سيحتاج أن يستعيد الثقة من جديد للتواجد بشكل أساسي مع الأهلي".

وتطرق هشام حنفي للحديث عن موقف أحمد عبدالقادر، حيث قال: "من الصعب أن يشارك عبدالقادر بشكل أساسي مع الأهلي، وسبب رحيله كان جلوسه أحتياطيًا، والآن الموضوع أصبح أصعب بعد تواجد زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وطاهر".

واختتم: “لن يكون هناك منافس للأهلي في الموسم الجديد بالدوري الممتاز، والأحمر سيكون مثل بايرن ميونخ بالدوري الألماني ولن ينافسه أحد حتى بيراميدز”.