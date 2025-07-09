تعرف على موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات الجماعية

حرص محمد يوسف المدير الرياضي للاهلي والقائم باعمال مدير الكرة علي إخطار لاعبي الفريق الأول للكرة بموعد العودة للتدريبات الجماعية استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 اغسطس بمسابقة الدوري.



وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 18 يوما عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم للاندية المقامه حاليا بالولايات المتحدة الامريكية وتستمر حتي الأحد المقبل.



وأخطر يوسف لاعبية بالعودة للتدريبات يوم الأثنين المقب بقياسات بدنية، وسيخوض الفريق تدريباتهحتي يوم 18 يوليو الجاري موعد السفر الي تونس لبدء المعسكر المغلق في طبرقة والذي يستمر حتي 29 يوليو الجاري.

